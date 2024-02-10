Польща продовжила тимчасовий захист для українців

У п’ятницю, 9 лютого, Сейм Польщі ухвалив поправку до закону, яка продовжує допомогу українським біженцям, які тікають від війни, до 30 червня 2024 року, а також продовжує до кінця року податкові пільги для тих, хто надає гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Prawo.pl.

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При цьому під час голосування в Сеймі євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2025 року згідно з рішенням Ради ЄС.

Відповідно до чинних положень закону, перебування громадян України є законним, якщо вони прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року.

Понад 1 млн українців збережуть свої права

Поправка передбачає продовження терміну дії національних віз і тимчасових дозволів для громадян України, а також терміну виїзду українців з території Польщі та терміну добровільного повернення громадян України.

Також буде продовжено термін дії карт побуту, документів, що посвідчують особу польського іноземця, та документів «дозвіл на толерантне перебування», виданих громадянам України, а також термін, протягом якого перебування громадянина України вважається законним на території Польщі на підставі шенгенської візи.

Це означає, що біженці з України, перебування яких вважається легальним, мають, серед іншого:

вільний доступ до ринку праці;

право на користування сімейними благами;

доступ до медичної допомоги;

можливість ведення бізнесу.

Також передбачається продовження періоду спеціальних прав для українських лікарів, стоматологів, медичних сестер і акушерок.

Період, протягом якого згода на заняття професією та надання умовного права на заняття професією вищезазначеним групам працівників, які отримали кваліфікацію за межами ЄС, буде продовжено до 28 місяців.

Зазначається, що продовження чинних рішень з 4 березня до 30 червня коштуватиме Державній скарбниці Польщі 1 мільярд 865 мільйонів злотих (понад $465 млн).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування біженців з України на території країни до 30 червня цього року.