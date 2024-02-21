Іспанія наздоганяє Польщу за обсягами українського експорту

За обсягами українського експорту Іспанія майже зрівнялася з Польщею, яка в січні цього року залишилася найбільшим експортним партнером України, попри блокаду кордону. Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев .

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«Хочу звернути увагу на зростаючу вагу Іспанії в експорті, яка у січні цього року майже наздогнала Польщу як напрямок № 1. Вага цієї країни почала збільшуватись після введення ембарго на агропродукцію з боку сусідніх країн ЄС», — написав нардеп.

За підсумками 2023 року, зазначив він, Іспанія разом із ФРН посіла п'яте місце за обсягами українського експорту, а позитивний баланс торгівлі з нею сягнув $1,12 млрд, що було другим найкращим результатом після Румунії.

«Баланс зовнішньої торгівлі товарами Польщі із нами був і залишається глибоко позитивним для поляків (+$0,24 млрд у січні 2024), тому дзеркальні обмежувальні дії наших фермерів і виробників матимуть дуже негативний ефект для польських виробників», — додав політик.

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