Китай почав більше купувати російську нафту Sokol після того, як від неї відмовилася Індія — Bloomberg

Нафтопереробні компанії в Китаї купують більші обсяги російської нафти марки Sokol, від якої їхні колеги в Індії відмовилися через занепокоєння санкціями. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з даними, зібраними розвідувальною компанією Kpler, цього місяця переважно приватні переробники отримували в середньому 168 000 барелів на день російської нафти Sokol, що втричі перевищує темпи січня та значно перевищує 53 000 барелів у 2023 році.

Водночас обсяги надходжень російської нафти в Індію становили близько 119 000 барелів на день цього місяця після припинення в січні та грудні, що менше порівняно зі 140 000 барелів минулого року.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році Китай та Індія виявилися найбільшими споживачами російської нафти, включаючи ESPO та Sokol.

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Війна спричинила низку санкцій під керівництвом США проти росії, а також механізм обмеження цін на поставки нафти. Спочатку це призвело до того, що західні покупці уникали вантажів, але з кінця минулого року індійські нафтопереробні компанії також зіткнулися з труднощами, включаючи проблеми з платежами та розбіжностями щодо знижок.

Згідно з даними трейдерів, які беруть участь у ринку, китайські нафтопереробники купили вантажі Sokol із поставкою в лютому зі знижкою приблизно 50 центів за барель щодо стандарту ICE Brent.

Підтвердженням перебоїв з постачання російської нафти до Індії є те, що майже 15 млн барелів Sokol, призначених для доставки в країну, зараз знаходяться на танкерах, які простоюють біля берегів Малайзії та Південної Кореї.