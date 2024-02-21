Турецький банк Garanti BBVA з Mastercard випустили свою кредитну картку з вбудованим сканером відбитків. Про це пише пресслужба банку.
21 лютого 2024, 15:33
Mastercard випустила кредитну картку з вбудованим сканером відбитків
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Для здійснення платежу за допомогою біометричної картки вимагається прикладання пальця до сенсора та можливість додати вимогу введення пароля.
Як зазначається у релізі банку, кредитна картка з вбудованим сканером відбитків створює альтернативу для захисту PIN-кодом чи встановлення лімітів на операції. Замість цього клієнти можуть швидко та легко здійснювати безпечні платежі, скануючи відбитки пальців.
Читайте також: Mastercard готується назавжди замінити паролі на біометрію
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
Теперь не нужен телефон владельца, а только карта и палец? (или рука, если нет точных данных, какой там палец подвязан)