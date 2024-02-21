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21 лютого 2024, 15:33

Mastercard випустила кредитну картку з вбудованим сканером відбитків

Турецький банк Garanti BBVA з Mastercard випустили свою кредитну картку з вбудованим сканером відбитків. Про це пише пресслужба банку.

Турецький банк Garanti BBVA з Mastercard випустили свою кредитну картку з вбудованим сканером відбитків.
Фото: bbva.com

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Для здійснення платежу за допомогою біометричної картки вимагається прикладання пальця до сенсора та можливість додати вимогу введення пароля.

Як зазначається у релізі банку, кредитна картка з вбудованим сканером відбитків створює альтернативу для захисту PIN-кодом чи встановлення лімітів на операції. Замість цього клієнти можуть швидко та легко здійснювати безпечні платежі, скануючи відбитки пальців.

Читайте також: Mastercard готується назавжди замінити паролі на біометрію

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Dmitrik7
Dmitrik7
21 лютого 2024, 15:41
#
То есть.

Теперь не нужен телефон владельца, а только карта и палец? (или рука, если нет точных данных, какой там палец подвязан)
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