Mastercard випустила кредитну картку з вбудованим сканером відбитків

Турецький банк Garanti BBVA з Mastercard випустили свою кредитну картку з вбудованим сканером відбитків. Про це пише пресслужба банку.

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Для здійснення платежу за допомогою біометричної картки вимагається прикладання пальця до сенсора та можливість додати вимогу введення пароля.

Як зазначається у релізі банку, кредитна картка з вбудованим сканером відбитків створює альтернативу для захисту PIN-кодом чи встановлення лімітів на операції. Замість цього клієнти можуть швидко та легко здійснювати безпечні платежі, скануючи відбитки пальців.

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