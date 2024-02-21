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21 лютого 2024, 15:12

Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць через війну — Шмигаль

Через російську агресію Україна втратила 30% економіки і 3,5 млн робочих місць. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

Через російську агресію Україна втратила 30% економіки і 3,5 млн робочих місць.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Через російську агресію на мою країну втрачено 30% нашої економіки, майже 20% нашої території. Ми втратили 3,5 млн робочих місць», — сказав прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2023 році держава виплатила 181 млн грн компенсації роботодавцям, які працевлаштували понад 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
21 лютого 2024, 15:25
#
Не могу понять зеленую власть. Одни ноют, что нехватает робочих рук, другой ноет, что потеряли рабочие места.
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0
Smerch747
Smerch747
21 лютого 2024, 15:33
#
Потеряли и ноют о нехватке. Что тут не понятного?
+
+12
Макс Пилипенко
Макс Пилипенко
21 лютого 2024, 15:45
#
То что при такой потери ситуациию зекоманда не исправляет, а усугубляет тотальной мобилизацией.
+
0
stas12345
stas12345
21 лютого 2024, 15:42
#
Может он хвастается, а не ноет)
+
0
brigadirius
brigadirius
21 лютого 2024, 15:47
#
90 відсотків знайомих мені підприємств провели релокацію за кордон. В основному в Польщу. І не через війну, а через Щипача з його блокуваннями податкових накладних.
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