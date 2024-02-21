Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць через війну — Шмигаль

Через російську агресію Україна втратила 30% економіки і 3,5 млн робочих місць. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

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«Через російську агресію на мою країну втрачено 30% нашої економіки, майже 20% нашої території. Ми втратили 3,5 млн робочих місць», — сказав прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2023 році держава виплатила 181 млн грн компенсації роботодавцям, які працевлаштували понад 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб.