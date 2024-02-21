UNIQA Україна отримала подяку від Фонду Сергія Притули за внесок у підтримку України у 2023 році

UNIQA Україна є одним з найбільших партнерів Благодійного Фонду Сергія Притули за сумою загальної наданої допомоги в засобах та матеріалах. У 2023 році з-поміж 509 компаній-партнерів UNIQA Україна виділилася своєю сталою активною участю та значним внеском у діяльність Фонду Сергія Притули, спрямовану на підтримку Сил Оборони та допомогу цивільному населенню на деокупованих територіях. Ця співпраця стала яскравим прикладом солідарності та взаємодопомоги, що є надзвичайно важливим у часи випробувань для країни.

У межах зустрічей з партнерами, організованих фондом, UNIQA Україна мала можливість обговорити спільно досягнуті результати та спланувати майбутні проєкти. Взаємодія з фондом не лише дозволила активізувати гуманітарні ініціативи, а й відкрила нові перспективи для подальшої співпраці.

Фонд Сергія Притули висловлює глибоку вдячність UNIQA Україна за довіру та підтримку їх місії.

«UNIQA Україна — один з наших найбільших партнерів, з яким ми маємо довготривалу співпрацю від початку повномасштабного вторгнення. Ми пишаємося мати таких надійних постійних партнерів, які проактивно звертаються і з бажанням допомагати далі й більше. Уклінно дякую за довіру і постійний внесок у наші проєкти допомоги українським захисникам і цивільним», — каже Сергій Притула, засновник Фонду Притули.

З поглядом у майбутнє, UNIQA Україна та Фонд Сергія Притули планують реалізувати низку амбітних проєктів, спрямованих на підтримку стабільності та відновлення в Україні. Обидві організації закликають інших партнерів та небайдужих долучатися до цих ініціатив, адже разом ми можемо досягти значно більшого.