Акції найбільшого банку в Європі HSBC впали на 8% після звіту

Найбільший банк в Європі HSBC прозвітував про зростання прибутку на 78% до $30,3 млрд, але очікування аналітиків були вищими — $34 млрд. На цьому тлі акції банку впали на 8% й продовжують знижуватись.

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Водночас керівництво банку оголосило про додатковий викуп акцій на суму до $2 мільярдів, який буде завершено до наступного квартального звіту банку.

Падіння активу демонструє найбільшу денну просадку з 2020 року. Загалом акції HSBC від початку року впали на 5,88%.

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