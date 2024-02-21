Бізнес клієнти Приватбанку відтепер можуть користуватися новою функцією «Календар звітів», щоб не пропустити терміни подання податкової звітності. Про це повідомляє пресслужба банку.
21 лютого 2024, 13:36
Приватбанк запустив послугу автоматичного нагадування про подання податкового звіту
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Така послуга працює в розділі «Електронна звітність» у вебверсії «Приват24 для бізнесу» і допоможе клієнтам автоматично заповнити календар податкових звітів з урахуванням історії звітів та даних податкової служби.
Нова функція дає можливість клієнтам:
- надіслати запит в податкову, щоб завантажити дані для календаря;
- прибрати звіти, про які не потрібно нагадувати;
- додати будь-який звіт, а термін в «Календарі звітів» проставиться автоматично.
Також у сервісі «Електронна звітність» можна відразу сплатити податки на основі прийнятого звіту «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи» та вести «Книгу обліку надходжень та витрат», «Фінансову звітність» тощо.
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Джерело: Мінфін
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