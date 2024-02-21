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21 лютого 2024, 13:36

Приватбанк запустив послугу автоматичного нагадування про подання податкового звіту

Бізнес клієнти Приватбанку відтепер можуть користуватися новою функцією «Календар звітів», щоб не пропустити терміни подання податкової звітності. Про це повідомляє пресслужба банку.

Бізнес клієнти Приватбанку відтепер можуть користуватися новою функцією «Календар звітів», щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.

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Така послуга працює в розділі «Електронна звітність» у вебверсії «Приват24 для бізнесу» і допоможе клієнтам автоматично заповнити календар податкових звітів з урахуванням історії звітів та даних податкової служби.

Нова функція дає можливість клієнтам:

  • надіслати запит в податкову, щоб завантажити дані для календаря;
  • прибрати звіти, про які не потрібно нагадувати;
  • додати будь-який звіт, а термін в «Календарі звітів» проставиться автоматично.

Також у сервісі «Електронна звітність» можна відразу сплатити податки на основі прийнятого звіту «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи» та вести «Книгу обліку надходжень та витрат», «Фінансову звітність» тощо.

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Джерело: Мінфін
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