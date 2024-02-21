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21 лютого 2024, 12:34

Торік банки наростили мережі банкоматів та POS-терміналів

Протягом минулого року банки збільшили загалом кількість банкоматів та POS-терміналів. Про це свідчать дані НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Протягом минулого року банки збільшили загалом кількість банкоматів та POS-терміналів.

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Банкомати

За даними НБУ, за рік сектор наростив кількість банкоматів на 0,86 тис. одиниць — до 29,14 тис. Цей результат забезпечили державні банки: їхня банкоматна мережа збільшилася на 1,02 тис. пристроїв, до 24,01 тис., зокрема Привату — на 0,47 тис., до 17,32 тис.

Таким чином частка держбанків на ринку за минулий рік зросла з 81,3% до 82,4%, хоча Привату скоротилася з 59,6% до 59,4%.

Приватні українські банки 2023 року збільшили банкоматну мережу на 0,45 тис. — до 2,13 тис., тоді як банки з іноземним капіталом скоротили її на 0,60 тис. — до 3,00 тис.

POS-термінали

Мережа POS-терміналів зростає вже півтора року. У IV кварталі лідерами приросту були Приватбанк і приватні банки (+16,8 тис. і +5,4 тис. відповідно). Другий квартал поспіль нарощують свою мережу іноземні банки. «Укрпошта» і «НоваПей» також розширювали мережу POS-терміналів.

Мережа POS-терміналів за рік зросла на 101 тис. од. — до 469,4 тис. Найбільший приріст було зафіксовано у Приватбанку — на 67,6 тис. од., до 290,2 тис., в інших держбанків — на 16,1 тис. од., до 91,3 тис. од. та у приватних — на 14,0 тис. од., до 33,3 тис. од. Банки з іноземним капіталом, навпаки, скоротили кількість платіжних терміналів на 1,1 тис. од. — до 43,5 тис.

Зокрема, у четвертому кварталі банки додали 32,8 тис. POS-терміналів, зокрема Приват — 16,8 тис., інші держбанки — 4,9 тис., приватні українські банки — 5,4 тис. і банки з іноземним капіталом — 3,3 тис.

Таким чином, Приватбанк зміг за підсумками року наростити свою частку на ринку POS-терміналів з 60,4% до 61,8%, тоді як інші держбанки сумарно скоротили її з 20.4% до 19,4%.

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Джерело: Мінфін
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