НБУ підвищив курс долара на 31 копійку: офіційний курс

Національний банк України встановив на 20 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,2847 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 31 копійку.

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Валютний ринок

НБУ на 20 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 41,24 грн, що на 35 копійок більше, ніж у попередній день.

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