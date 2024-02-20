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20 лютого 2024, 19:05

Walmart рекордно збільшила дивіденди й показала сильний фінансовий звіт

Американський рітейл-гігант Walmart прозвітували про виторг у $173,39 млрд, що перевищило очікування, а також 51-й рік поспіль підвищила дивіденди, цього разу на 9%, що є найбільшим зростанням за останні 10 років. Про це пише Reuters.

Американський рітейл-гігант Walmart прозвітували про виторг у $173,39 млрд, що перевищило очікування, а також 51-й рік поспіль підвищила дивіденди, цього разу на 9%, що є найбільшим зростанням за останні 10 років.

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  • Прибуток на акцію склав $1,80 (очікувалось $1,65)
  • Виторг: $173,39 млрд (очік. $170,66 млрд)

Окрім цього, Walmart спрогнозувала річні продажі у 2025 році вище за оцінки Волл-стріт й оголосили, що придбають виробника смарт-телевізорів Vizio за $2,3 мільярда.

Порівняні продажі Walmart без урахування палива в четвертому кварталі, що закінчився 31 січня, збільшилися на 3,9% порівняно з наведеним у даних LSEG прогнозом зростання на 2,91%.

Walmart очікує, що консолідований чистий продаж у 2025 фінансовому році збільшиться в діапазоні 3%-4%.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
preyvanamor
preyvanamor
20 лютого 2024, 20:59
#
Так, а чого їм не рости? з такою-то інфляцією бакса!
в волмарті нещасна найдешевша буханка хліба виросла за рік з одного бакса до 1,5 бакса. інфляція +50% річних!!! звичайно ж будуть рости прибутки. від хліба якби практично неможливо відмовитись і ти його будеш купляти при будь-яких економічних розкладах і цінах на все навколо!
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0
mphet26
mphet26
20 лютого 2024, 21:50
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Правда что батоны там пластилиновые?
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