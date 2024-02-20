Американський рітейл-гігант Walmart прозвітували про виторг у $173,39 млрд, що перевищило очікування, а також 51-й рік поспіль підвищила дивіденди, цього разу на 9%, що є найбільшим зростанням за останні 10 років. Про це пише Reuters.
20 лютого 2024, 19:05
Walmart рекордно збільшила дивіденди й показала сильний фінансовий звіт
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- Прибуток на акцію склав $1,80 (очікувалось $1,65)
- Виторг: $173,39 млрд (очік. $170,66 млрд)
Окрім цього, Walmart спрогнозувала річні продажі у 2025 році вище за оцінки Волл-стріт й оголосили, що придбають виробника смарт-телевізорів Vizio за $2,3 мільярда.
Порівняні продажі Walmart без урахування палива в четвертому кварталі, що закінчився 31 січня, збільшилися на 3,9% порівняно з наведеним у даних LSEG прогнозом зростання на 2,91%.
Walmart очікує, що консолідований чистий продаж у 2025 фінансовому році збільшиться в діапазоні 3%-4%.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
в волмарті нещасна найдешевша буханка хліба виросла за рік з одного бакса до 1,5 бакса. інфляція +50% річних!!! звичайно ж будуть рости прибутки. від хліба якби практично неможливо відмовитись і ти його будеш купляти при будь-яких економічних розкладах і цінах на все навколо!