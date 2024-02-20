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20 лютого 2024, 17:03

Ціни в Україні: у Мінекономіки дали прогноз на найближчі місяці

Споживчі ціни в Україні за 2023 рік зросли на 5,1%. Упродовж найближчих місяців 2024 року, у разі відсутності форс-мажору, динаміка цін залишатиметься у сформованому руслі невисокої «млявої» інфляції. Про це йдеться в огляді інфляції за 2023 рік Мінекономіки.

Споживчі ціни в Україні за 2023 рік зросли на 5,1%.
Фото: pixabay.com

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«Поточний інфляційний тренд та чинники, що його формують, свідчать про відсутність потужних передумов для скорочення пропозиції або суттєвого зростання попиту, тому досягнутий рівень загальної цінової рівноваги буде зберігатись і на початку 2024 року з урахуванням сезонних коливань на продовольчому ринку», — йдеться в огляді.

Причини зниження інфляції

За оцінками Мінекономіки, тренд на сповільнення інфляції став результатом поєднання кількох потужних чинників.

Ключовим серед них був чинник високої адаптивності бізнесу та, відповідно, перевищення пропозиції товарів передусім агропромислового комплексу, над попитом на внутрішньому ринку, що й далі лишався обмеженим війною.

Зокрема, попри значні збитки, що несе сектор агропромислового комплексу України від війни (за оцінками Світового банку прямий збиток у сільському господарстві становив $10 млрд), його виробничий потенціал, як і раніше, перевищує потреби внутрішнього ринку.

За даними Мінекономіки, в умовах складної морської логістики та запроваджених обмежень на експорт української продукції низкою європейських країн, це призвело до затоварення внутрішнього ринку та відповідно до падіння цін на продукти харчування в другому півріччі на 2,8%.

Прогноз

У міністерстві очікують, що зростання експорту у 2024 році зумовить зменшення тиску надлишку деякої продукції на вітчизняному ринку, а подальше збільшення споживання населення дасть змогу виробникам частково компенсувати через ціни збитки та високі витрати, спричинені війною.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк України покращив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 9,8% до 8,6%.

Джерело: Мінфін
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