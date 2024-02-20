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20 лютого 2024, 16:27

Польські фермери перекрили залізницю поблизу пункту «Медика-Шегині» та висипали зерно з вагона (фото)

Сьогодні вранці, 20 лютого, польські фермери посилили протести поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». Протестувальники перекрили залізницю, а також розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії. Про це повідомляє «Суспільне».

Сьогодні вранці, 20 лютого, польські фермери посилили протести поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині».
Фото: pixabay.com

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Причина протестів

«Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська», — заявив співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя через емоції.

Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів

«Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано», — додав Кондрув.

На місце події приїхала поліція. Відтак менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.

Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів

Раніше страйкарі анонсували, що акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

«20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. З 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+42
Lolik1837
Lolik1837
20 лютого 2024, 17:04
#
Надеюсь насчет поляков уже никто не питает иллюзий ?
+
+15
SergioBrescia
SergioBrescia
20 лютого 2024, 17:16
#
Я етнічний поляк і вважаю що рольникі просто втратили берега. виплати, компенсації та дотації. ці буззубі , завжди пьяні діди просто розслабилися. тепер ЄС вимагає менше добрив використовувати, а вони просять більше дотацій. перестав купувати польське в 2024 році. 590 код іде в дупу як і 461
+
+78
matroskin
matroskin
20 лютого 2024, 17:25
#
Я не розумію одного. У Польщі взагалі влада є?
Якщо наші перевізники щось порушують, то їх мають не пропускати на кордоні польські митники, а не оцей гоп-стоп ким попало на дорогах Польщі?
Такого бардака нема ніде у світі, уявляю в США працівники Apple громлять магазини самсунг, або залізли на корабль і скидають в море контейнери з продукцією Huawei і це безнаказано продовжується місяцями.
Жах, дикунство, це не ЄС і не СОТ це якесь середньовіччя.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
20 лютого 2024, 17:55
#
Я сам в шоці від бездіяльності Влади.
+
0
matroskin
matroskin
20 лютого 2024, 18:06
#
Ну наш АвтоЗАЗ теж на ладан дихає, а Львівський радіозавод взагалі стоїть, але ж це не дає права їх працівникам громити автосалони чи магазини де торгують телевізорами.
Маразм, але саме гірше те що це не присікається і наберає обертів.
Як в 21 столітті в центрі Європи працівники АТБ можуть громити фури Сільпо і влада за цим тупо спостерігає.
Нема слів.
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0
Lolik1837
Lolik1837
20 лютого 2024, 18:05
#
«Такого бардака нема ніде у світі, уявляю в США працівники Apple громлять магазини»


Та вы «шо» ?))) Вспоминая недавние массовые беспорядки по всей Америке , с захватами Капитолия, с массовыми грабежами магазинов и супермаркетов и т. д. и т.п, вот как-то совсем язык не поворачивается сказать , что в Америке «бардака нет»

Так эти ребята из BLM не день и не месяц беспорядки творили. На годы дело затянулось .

Так, что про «бардак в отдельно взятой Польше не надо»
+
0
matroskin
matroskin
20 лютого 2024, 18:09
#
Вопрос не в беспорядках, они периодически всплывают везде и тут же пресекаются, вопрос в реакции властей, вернее полной её отсутствии. Ну перекрыли х.з кто дорогу-схавали, эти х.з. кто начали фуры курочать-схавали, дальше они перекрыли ж.д.-схавали, что дальше?
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0
Lolik1837
Lolik1837
20 лютого 2024, 18:19
#
«Вопрос не в беспорядках,»

То, что творят BLM-щики в Штатах, причем уже годы, это уже давно не «беспорядки» какие то . Это система. Причем власть тут вообще бессильна если уже несколько лет BLM-щики (не буду называть их расу, что бы не прослыть расистом) до сих пор залетают в магазины и маркеты, ничего не страшась берут всё , что хотят и спокойно уходят .

Польше до такого бардака как в Штатах еще «расти и расти»
+
0
matroskin
matroskin
20 лютого 2024, 18:29
#
Это Вы Инвестикуса перечитались, прям так «залетают в магазины и маркеты, ничего не страшась берут всё, что хотят и спокойно уходят» :)
Осталось только не раскрытым 2 вопроса:
1. Зачем платят остальные, если спокойно можно не платить.
2. Какой смысл держать магазин, если в любой момент могут прийти и спокойно и безнаказанно забрать всё что угодно или вообще всё. :)
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0
Ivavita
Ivavita
20 лютого 2024, 18:19
#
Наша влада щось робить для вирішення проблеми? Чути тільки одні ʼʼ потужніʼʼ заяви і нагнітання ситуації.
+
0
matroskin
matroskin
20 лютого 2024, 18:27
#
Ви пропонуєте провести спецоперацію по захисту українців на території Польщі ?
+
0
Ivavita
Ivavita
20 лютого 2024, 18:36
#
Наша влада щось робить для вирішення проблеми? Чути тільки одні ʼʼ потужніʼʼ заяви і нагнітання ситуації.
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