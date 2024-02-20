Сьогодні вранці, 20 лютого, польські фермери посилили протести поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». Протестувальники перекрили залізницю, а також розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії. Про це повідомляє «Суспільне».
Польські фермери перекрили залізницю поблизу пункту «Медика-Шегині» та висипали зерно з вагона (фото)
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Причина протестів
«Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська», — заявив співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.
За його словами, протестувальники висипають збіжжя через емоції.
Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів
«Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано», — додав Кондрув.
На місце події приїхала поліція. Відтак менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.
Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів
Раніше страйкарі анонсували, що акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
«20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. З 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.
Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.
Коментарі - 12
Якщо наші перевізники щось порушують, то їх мають не пропускати на кордоні польські митники, а не оцей гоп-стоп ким попало на дорогах Польщі?
Такого бардака нема ніде у світі, уявляю в США працівники Apple громлять магазини самсунг, або залізли на корабль і скидають в море контейнери з продукцією Huawei і це безнаказано продовжується місяцями.
Жах, дикунство, це не ЄС і не СОТ це якесь середньовіччя.
Маразм, але саме гірше те що це не присікається і наберає обертів.
Як в 21 столітті в центрі Європи працівники АТБ можуть громити фури Сільпо і влада за цим тупо спостерігає.
Нема слів.
Та вы «шо» ?))) Вспоминая недавние массовые беспорядки по всей Америке , с захватами Капитолия, с массовыми грабежами магазинов и супермаркетов и т. д. и т.п, вот как-то совсем язык не поворачивается сказать , что в Америке «бардака нет»
Так эти ребята из BLM не день и не месяц беспорядки творили. На годы дело затянулось .
Так, что про «бардак в отдельно взятой Польше не надо»
То, что творят BLM-щики в Штатах, причем уже годы, это уже давно не «беспорядки» какие то . Это система. Причем власть тут вообще бессильна если уже несколько лет BLM-щики (не буду называть их расу, что бы не прослыть расистом) до сих пор залетают в магазины и маркеты, ничего не страшась берут всё , что хотят и спокойно уходят .
Польше до такого бардака как в Штатах еще «расти и расти»
Осталось только не раскрытым 2 вопроса:
1. Зачем платят остальные, если спокойно можно не платить.
2. Какой смысл держать магазин, если в любой момент могут прийти и спокойно и безнаказанно забрать всё что угодно или вообще всё. :)