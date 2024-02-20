Польські фермери перекрили залізницю поблизу пункту «Медика-Шегині» та висипали зерно з вагона (фото)

Сьогодні вранці, 20 лютого, польські фермери посилили протести поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». Протестувальники перекрили залізницю, а також розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії. Про це повідомляє «Суспільне».

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Причина протестів

«Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська», — заявив співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя через емоції.

Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів

«Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано», — додав Кондрув.

На місце події приїхала поліція. Відтак менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.

Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів

Раніше страйкарі анонсували, що акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

«20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. З 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.