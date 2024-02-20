Від початку року бізнес отримав пільгових кредитів на 10 млрд

З початку 2024 року банки видали бізнесу майже 2500 кредитів на 10 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 81,4 тисячі кредитів на 277 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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З початку року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів — на 5 млрд грн. 2,2 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 1,6 млрд грн — бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 1,5 млн грн — на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (48%);

оптової та роздрібної торгівлі (25%);

переробної промисловості (17%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька, Харківська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (37,1 тис.), Ощадбанк (12,3 тис.) та Райффайзен Банк Аваль (5,4 тис.).

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