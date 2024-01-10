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10 січня 2024, 16:25

NovaPay за місяць суттєво наростила випуск платіжних карток

NovaPay протягом грудня випустила близько 4 тисяч платіжних карток, а до цього протягом чотирьох місяців їх було випущено лише 908 штук. Про це свідчать дані НБУ.

NovaPay протягом грудня випустила близько 4 тисяч платіжних карток, а до цього протягом чотирьох місяців їх було випущено лише 908 штук.

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Щоправда, з 4820 платіжних карток, які наразі обслуговує компанія, 1895 були активними — тобто був здійснений хоча б один розрахунок. Втім, це в кілька разів більше, ніж до грудня, коли їх було 499 одиниць.

Це найдинамічніше місячне зростання за випуском карток за цей період. Відповідні показники банків за загальним показником коливаються між плюс 14% та мінус 12%, а за активними картками — від плюс 12% до мінус 25%.

Нагадаємо, що у грудні NovaPay презентувала власний мобільний застосунок з можливістю відкрити платіжний рахунок та оформити віртуальну картку з функцією доставки фізичної.

До теми: Група компаній Нова пошта змінює назву на NOVA

Лідером за кількістю активних карток є Приватбанк (понад 28 млн), а на другому місці Універсал Банк (разом з monobank) — понад 7,8 млн. Ощад — понад 7 млн. Ці три банки мають суттєвий відрив від конкурентів. Наступним у списку йде Райффайзен Банк — понад 2 млн. Замикає ТОП-5 А-Банк (1,1 млн). Загальна кількість активних платіжних карток становить понад 52 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 січня 2024, 17:25
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NovaPay стала активнее рекламировать свои карты и даже
журналистку Минфина сподвигла на публикацию скрытой
рекламы карт NovaPay в своём проекте сравнения
всего трёх провайдеров финансовых услуг:

https://www.project.minfin.com.ua/novapay-zruchni-finansy
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