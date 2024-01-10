NovaPay за місяць суттєво наростила випуск платіжних карток

NovaPay протягом грудня випустила близько 4 тисяч платіжних карток, а до цього протягом чотирьох місяців їх було випущено лише 908 штук. Про це свідчать дані НБУ .

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Щоправда, з 4820 платіжних карток, які наразі обслуговує компанія, 1895 були активними — тобто був здійснений хоча б один розрахунок. Втім, це в кілька разів більше, ніж до грудня, коли їх було 499 одиниць.

Це найдинамічніше місячне зростання за випуском карток за цей період. Відповідні показники банків за загальним показником коливаються між плюс 14% та мінус 12%, а за активними картками — від плюс 12% до мінус 25%.

Нагадаємо, що у грудні NovaPay презентувала власний мобільний застосунок з можливістю відкрити платіжний рахунок та оформити віртуальну картку з функцією доставки фізичної.

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Лідером за кількістю активних карток є Приватбанк (понад 28 млн), а на другому місці Універсал Банк (разом з monobank) — понад 7,8 млн. Ощад — понад 7 млн. Ці три банки мають суттєвий відрив від конкурентів. Наступним у списку йде Райффайзен Банк — понад 2 млн. Замикає ТОП-5 А-Банк (1,1 млн). Загальна кількість активних платіжних карток становить понад 52 млн.