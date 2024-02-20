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20 лютого 2024, 12:37

Банк Грузії купує провідний вірменський банк за $300 мільйонів

Bank of Georgia (Банк Грузії), який є найбільшим банком країни за розміром активів, купує Амеріабанк, який кілька разів визнавали найкращим у Вірменії. Про це повідомляє пресслужба грузинської групи банків. Грузини придбає 90% акцій Амеріабанку за $303,6 млн. 10% акцій залишаться за ЄБРР.

Bank of Georgia (Банк Грузії), який є найбільшим банком країни за розміром активів, купує Амеріабанк, який кілька разів визнавали найкращим у Вірменії.

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Про Банк Грузії

Bank of Georgia — провідний банк Грузії з головним офісом у Тбілісі. У власності банку є інвестиційна компанія BG Capital. Банк надає послуги у сфері інвестицій, роздрібного обслуговування, управління грошовими коштами тощо. Акції Bank of Georgia котируються на фондових біржах Грузії та Лондона.

Один з колишніх генеральних директорів банку, Ладо Гургенідзе, з 22 листопада 2007 року по 27 жовтня 2008 року був прем'єр-міністром Грузії.

Після закриття угоди та приєднання Амеріабанку Bank of Georgia планує змінити найменування вірменського банку. Строки завершення угоди не вказані.

Що відомо про вірменський банк

ЗАТ «Амеріабанк» — вірменський універсальний банк, що пропонує корпоративні, інвестиційні та роздрібні банківські послуги, штаб-квартира банку розташована в Єревані, Вірменія.

Амеріабанк був заснований в 1910 році як філія Кавказького торгового банку, яка за радянських часів була перетворена на Вірменську філію Зовнішторгбанку СРСР. Банк знову став самостійним у 1992 році після отримання банківської ліцензії від Центрального банку Вірменії.

До 2014 року Америабанк тричі вигравав премію Euromoney як найкращий банк Вірменії, неодноразово визнавався найкращим банком країни за версіями The Banker та Global Finance.

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У грудні 2015 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) придбав частку у статутному капіталі Амеріабанку. У лютому 2018 року частку у статутному капіталі банку придбав Азійський банк розвитку (АБР).

За інформацією вірменських ЗМІ, акціонерами Амеріабанку на 1 січня 2024 року виступають Imast Group (колишня Ameria Group, 48,82% акцій, започаткована Рубеном Варданяном); EBRD — 17,71%; Азійський банк розвитку — 13,92%; ESPS Holding Limited — 12,05%; Afeyan Foundation for Armenia Inc. — 7,5%.

Одним із співвласників Амеріабанку був мільярдер, колишній «держміністр» Нагірного Карабаху Рубен Варданян.

Джерело: Мінфін
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