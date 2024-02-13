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13 лютого 2024, 12:45

Грузія отримала історичний дохід від туризму. Найбільше приїжджають росіяни

Доходи Грузії від міжнародного туризму становлять $4,1 млрд у 2023 році, що на 17,3% вище, ніж у 2022 році й на 26,2% більше за показник 2019 року. Про це пише LIGA.net із посиланням на дані Національного статистичного відомства Грузії.

Доходи Грузії від міжнародного туризму становлять $4,1 млрд у 2023 році, що на 17,3% вище, ніж у 2022 році й на 26,2% більше за показник 2019 року.
Фото: Pixabay

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Зростання доходів відбулося завдяки збільшенню кількості туристів. У 2023 році країну відвідали 7,1 млн міжнародних туристів, що на 75,6% більше за показник 2019 року та на 30,3% — 2022 року.

Більшість туристів до Грузії приїжджали з росії (1,42 млн осіб, або 23% від туристичного потоку), Туреччини (1,4 млн, 21%) та Вірменії (962,5 тис., 13,5%).

Потік українських туристів до Грузії трохи скоротився до близько 160 тис. осіб за минулий рік.

У 97,2% випадків туристи, які відвідали Грузію минулого року, приїжджали до країни раніше або відвідували її кілька разів упродовж 2023 року.

Водночас кожен турист у середньому витрачав у Грузії $344 за час візиту, що на 15,9% менше порівняно з 2022 роком.

Читайте також: Грузія лідирує серед країн, де росіяни відкривали бізнес у 2023 році

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Rubi0
Rubi0
13 лютого 2024, 15:41
#
А нам ЕС только обещает 3−4 млрд отчислять от прибыли с арестованных 300 млрд рф. А грузины просто на хинкали с вином зарабатывают 4 млрд
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