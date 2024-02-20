Орбан закликав заборонити імпорт української агропродукції в ЄС

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Заява Орбана

За його словами, «проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим», але водночас ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

Він додав, що в Угорщині також діють такі правила, але при цьому ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

«Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок», — наголосив Орбан.

За словами Орбана, фермерів ніхто не слухає, вони відчувають, що відстань між ними та особами, які приймають рішення в Брюсселі, як небо від землі.

«Це неможливо. Правила потрібно змінювати», — каже прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо

9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.