Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що потрібно припинити допуск української агропродукції на європейський ринок, передає Magyar Nemzet.
Орбан закликав заборонити імпорт української агропродукції в ЄС
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Заява Орбана
За його словами, «проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим», але водночас ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.
Він додав, що в Угорщині також діють такі правила, але при цьому ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.
«Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок», — наголосив Орбан.
За словами Орбана, фермерів ніхто не слухає, вони відчувають, що відстань між ними та особами, які приймають рішення в Брюсселі, як небо від землі.
«Це неможливо. Правила потрібно змінювати», — каже прем'єр-міністр Угорщини.
Нагадаємо
9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.
Коментарі - 4
Але тут діло в принциповій блокаді наших товарів. І економіка тут діло третє.
Танго танцюють двоє… чому наші аграрії не перенородять фури з Польщі? Завжди можна сказати, що ми проти насилля, тому не можемо розігнати протестувальників. Право на протест…