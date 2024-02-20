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20 лютого 2024, 8:14

Орбан закликав заборонити імпорт української агропродукції в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що потрібно припинити допуск української агропродукції на європейський ринок, передає Magyar Nemzet.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що потрібно припинити допуск української агропродукції на європейський ринок, передає Magyar Nemzet.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗаява ОрбанаЗа його словами, «проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим», але водночас ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.
Фото: depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Заява Орбана

За його словами, «проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим», але водночас ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

Він додав, що в Угорщині також діють такі правила, але при цьому ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

«Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок», — наголосив Орбан.

За словами Орбана, фермерів ніхто не слухає, вони відчувають, що відстань між ними та особами, які приймають рішення в Брюсселі, як небо від землі.

«Це неможливо. Правила потрібно змінювати», — каже прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо

9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Riojas
Riojas
20 лютого 2024, 9:37
#
Орбан тот еще персонаж конечно, но к сожалению тут он прав. Вот конкретно эта претензия по делу…
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0
neverice
neverice
20 лютого 2024, 10:01
#
І в чому він правий? Є купа товарів у всьому світі, що імпортуються паралельно з власним виробництвом. Торгову війну США та Китаю викликало просто підвищення мита. Повна заборона на імпорт певної продукції — це найгірший варіант протекціонізму. Якби проблема була лише в імпорті та захисті локальних фермерів — ввели б додаткове мито та й все.
Але тут діло в принциповій блокаді наших товарів. І економіка тут діло третє.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 лютого 2024, 10:31
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Третій найбільший імпортер зерна в Європу то рашня… не хоче орбан забанити ращом ще й свого господаря?
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 лютого 2024, 10:33
#
З подивом дізнався, що ми минулого року імпортували зерно з Польщі…
Танго танцюють двоє… чому наші аграрії не перенородять фури з Польщі? Завжди можна сказати, що ми проти насилля, тому не можемо розігнати протестувальників. Право на протест…
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