НБУ підвищив курс долара на дві копійки: офіційний курс

Національний банк України встановив на 19 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 37,9719 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 19 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 40,89 грн.

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