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19 лютого 2024, 15:11

Worldcoin виріс на 40% і оновив історичний максимум

Криптомонета Worldcoin засновника OpenAI Сема Альтмана за день зросла на понад 40%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Криптомонета Worldcoin засновника OpenAI Сема Альтмана за день зросла на понад 40%.

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17 лютого команда Worldcoin оголосила про досягнення 1 млн щоденних активних користувачів у додатку World App.

Для порівняння, у листопаді 2023 року показник становив лише 100 тис.

На тлі досягнення нового рекорду нативний токен проєкту WLD за добу зріс на 41,3%. У тижневому вираженні приріст склав близько 186,4%.

На момент написання монета торгується на історичному максимумі поблизу $7,63 за ринкової капіталізації $950 млн.

Зростанню курсу також міг сприяти нещодавній анонс OpenAI генеративної нейромережі для відео Sora.

Основний продукт проєкту — протокол World ID — заснований на доказах з нульовим розголошенням. Він являє собою інструмент, що дозволяє людям пройти ідентифікацію за допомогою біометричних даних або номера телефону.

У грудні Worldcoin представив World ID 2.0, який інтегрований із кількома платформами, включно з Telegram, Reddit, Shopify і Minecraft, для безпарольної авторизації.

Запуск стартапу Альтмана викликав у регуляторів багатьох країн питання про захист даних користувачів. Зокрема, діяльністю проєкту зацікавилася влада Великої Британії, Франції, Німеччини, Кенії та Аргентини.

Читайте також: Китайський «ефір» і Селестія: як змінився криптопортфель «Мінфіну»

Джерело: Мінфін
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