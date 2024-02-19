Російський «Тінькофф банк» почне працювати в окупованому Криму. Про це пише «Интерфакс» із посиланням на службу підтримки банку.
19 лютого 2024, 19:48
Банк «Тінькофф» починає працювати в окупованому Криму
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У липні 2023 року «Тінькофф банк» потрапив під санкції США і Канади, у лютому того самого року його занесли до санкційних списків ЄС, у травні — Великої Британії.
ЄС пояснює санкції тим, що банк працює у секторі, який забезпечує «істотний дохід» російській державі.
У квітні 2022 року «Інтеррос» Володимира Потаніна купив у сім'ї Олега Тінькова 35% групи «Тінькофф». Засновник і в минулому власник міноритарної частки в банку Тіньков заявив, що його змусили продати актив за безцінь через критику влади в Instagram.
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Джерело: Мінфін
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