Банк «Тінькофф» починає працювати в окупованому Криму

Російський «Тінькофф банк» почне працювати в окупованому Криму. Про це пише «Интерфакс» із посиланням на службу підтримки банку.

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У липні 2023 року «Тінькофф банк» потрапив під санкції США і Канади, у лютому того самого року його занесли до санкційних списків ЄС, у травні — Великої Британії.

ЄС пояснює санкції тим, що банк працює у секторі, який забезпечує «істотний дохід» російській державі.

У квітні 2022 року «Інтеррос» Володимира Потаніна купив у сім'ї Олега Тінькова 35% групи «Тінькофф». Засновник і в минулому власник міноритарної частки в банку Тіньков заявив, що його змусили продати актив за безцінь через критику влади в Instagram.

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