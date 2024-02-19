Банківська мережа в Україні зросла вперше з часів 2014—2015 років. Про це свідчать дані Нацбанку за четверти квартал минулого року. За цей період стало більше на 40 відділень.
19 лютого 2024, 17:45
Мережа банківських відділень зросла вперше за 10 років
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Зростання зафіксовано в усіх групах банків, найбільше відділень відкрили приватні банки. Найпомітніше мережа зросла у Київській та Івано-Франківській областях.
Найбільші мережі — в Ощадбанку (1182) і Приватбанку (1132). Решта банків далеко позаду.
Загалом за рік банківська мережа скоротилася на 198 відділень, з них понад чверть — у ліквідованих банках.
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Джерело: Мінфін
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