Google запускає другий фонд на $10 млн для підтримки українських стартапів

Другий Фонд підтримки стартапів в Україні від Google обиратиме стартапи на постійній основі й, як і перший, надаватиме фінансування до $100 тис. Загальна сума фонду становитиме $10 млн. Про це повідомляється у блозі компанії.

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«З початку руйнівної війни в Україні Google виділив понад $45 млн готівкою та $7 млн ​​у негрошової формі для підтримки гуманітарних зусиль на користь людей в Україні та тих, хто рятується від війни. Ми також прагнемо використовувати наші продукти для допомоги людям, які постраждали від війни, наприклад, захисту від кібератак і боротьбі з дезінформацією», — нагадали в Google.

У березні 2022 року Google створив Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund), який надав 58 одержувачам фінансову підтримку $5 млн у вигляді грантів без залучення капіталу. Стартапи, за підтримки Ukraine Support Fund, отримали $15,8 млн подальшого фінансування.

У рамках нового Фонду компанія оголошуватиме відібрані стартапи, які отримають до $100 тис нерозбавленого фінансування, а також постійне менторство від Google, підтримку продуктів та до $300 тис у вигляді кредитів на хмарні технології.

«Ця практична допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливість підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту і створювати основу для економічного відновлення після війни», — кажуть у Google.

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