Попит на вживані авто з США у січні зріс на 75%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Майже третина автівок — електрокари. Про це повідомляє пресслужба «Укравтопром».
Попит на американські вживані авто у січні зріс на 75%
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Упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 2,7 тис вживаних легковиків із США. Це 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто.
Порівняно з січнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 75%.
Найбільша частка з цієї кількості (49%) — машини з бензиновими двигунами, майже третина — електромобілі, гібридним та дизельним авто належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили авто з ГБО.
У топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 — 300 од.;
- Tesla Model Y — 218 од.;
- Ford Escape — 177 од.;
- Jeep Cherokee — 176 од.;
- Volkswagen Passat — 173 од.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 6,3 року.
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