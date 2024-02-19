Попит на американські вживані авто у січні зріс на 75%

Попит на вживані авто з США у січні зріс на 75%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Майже третина автівок — електрокари. Про це повідомляє пресслужба «Укравтопром».

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Упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 2,7 тис вживаних легковиків із США. Це 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто.

Порівняно з січнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 75%.

Найбільша частка з цієї кількості (49%) — машини з бензиновими двигунами, майже третина — електромобілі, гібридним та дизельним авто належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили авто з ГБО.

У топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 — 300 од.;

Tesla Model Y — 218 од.;

Ford Escape — 177 од.;

Jeep Cherokee — 176 од.;

Volkswagen Passat — 173 од.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 6,3 року.

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