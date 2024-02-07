Китайський банк, який був головним для російських імпортерів, зупинив відносини з рф

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 лютого 2024, 11:08

Китайський банк, який був головним для російських імпортерів, зупинив відносини з рф

Головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив розрахунки з рф та білоруссю. Йдеться про Chouzhou Commercial Bank. Про це повідомляє видання «Ведомости».

Головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив розрахунки з рф та білоруссю.
Фото: Chouzhou Commercial Bank

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що розповідає росбізнес

Як розповіли співрозмовники газети, минулого тижня менеджери цього банку повідомили про припинення відносин із будь-якими російськими або білоруськими організаціями.

Водночас власник однієї з російських компаній заявив, що через рішення банку вже зірвалось кілька угод.

Інший співрозмовник газети, підприємець з Іжевська, який закуповує в Китаї обладнання для верстатів, розповів, що спочатку, в грудні, в Chouzhou його повідомили про зупинку платежів за певним списком товарів, ввезення яких до росії заборонено західними санкціями.

Але через кілька тижнів менеджер банку повідомив про повне припинення розрахунків з росією незалежно від продукції або валюти платежу.

Chouzhou був основним розрахунковим центром для імпортерів через порівняно м'які умови, пише газета.

Чому банк ухвалив таке рішення

Нагадаємо, що у грудні 2023 року президент США Джо Байден підписав указ, який значно спростив для Міністерства фінансів Сполучених Штатів введення обмежень щодо банків, які порушують санкції проти росії. Після цього, побоюючись вторинних санкцій, від роботи з російськими банками почали відмовлятися турецькі фінансові організації.

У січні аналогічні проблеми почали виникати і з китайськими банками. Зокрема, державні банки Китаю вирішили посилити умови надання послуг російським клієнтам.

Офіційно Пекін не приєднувався до санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Проте після введення обмежень китайські банки скоротили роботу з російськими клієнтами, які перебувають під санкціями.

Зокрема, перестали працювати за кордоном картки китайської платіжної системи Union Pay, випущені російськими банками, які потрапили до санкційних списків. Влітку 2023 року російські фінансові організації зіткнулися із забороною здійснювати перекази, зокрема в юанях, у Європу та США через Bank of China.

Читайте також: У січні 8 міжнародних компаній завершили вихід з росії: перелік

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами