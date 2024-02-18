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18 лютого 2024, 15:03

OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на $86 мільярдів

OpenAI завершила угоду, яка дозволяє співробітникам продавати частки в компанії. Тендерна пропозиція оцінює стартап у сфері штучного інтелекту у $86 млрд. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

OpenAI завершила угоду, яка дозволяє співробітникам продавати частки в компанії.
Фото: Pixabay

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Тендерна оцінка робить OpenAI одним з найдорожчих стартапів в історії людства.

Thrive Capital, венчурна фірма на чолі з Джошем Кушнером, очолить угоду.

Розпродаж акцій планувався е у 2023 році, але був відкладений після того, як у листопаді рада директорів OpenAI відсторонила від посади головного виконавчого директора Сема Альтмана.

З того часу компанія повернула Альтмана і знаходиться в процесі призначення нової ради директорів.

На додаток до тендерної пропозиції, OpenAI також обговорювала залучення нового фінансування, яке може оцінити компанію в ще більшу суму — понад $100 млрд.

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Джерело: Мінфін
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