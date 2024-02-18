OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на $86 мільярдів

OpenAI завершила угоду, яка дозволяє співробітникам продавати частки в компанії. Тендерна пропозиція оцінює стартап у сфері штучного інтелекту у $86 млрд. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тендерна оцінка робить OpenAI одним з найдорожчих стартапів в історії людства.

Thrive Capital, венчурна фірма на чолі з Джошем Кушнером, очолить угоду.

Розпродаж акцій планувався е у 2023 році, але був відкладений після того, як у листопаді рада директорів OpenAI відсторонила від посади головного виконавчого директора Сема Альтмана.

З того часу компанія повернула Альтмана і знаходиться в процесі призначення нової ради директорів.

На додаток до тендерної пропозиції, OpenAI також обговорювала залучення нового фінансування, яке може оцінити компанію в ще більшу суму — понад $100 млрд.

Читайте також: OpenAI навчив штучний інтелект створювати відео з тексту