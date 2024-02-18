OpenAI завершила угоду, яка дозволяє співробітникам продавати частки в компанії. Тендерна пропозиція оцінює стартап у сфері штучного інтелекту у $86 млрд. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на $86 мільярдів
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Тендерна оцінка робить OpenAI одним з найдорожчих стартапів в історії людства.
Thrive Capital, венчурна фірма на чолі з Джошем Кушнером, очолить угоду.
Розпродаж акцій планувався е у 2023 році, але був відкладений після того, як у листопаді рада директорів OpenAI відсторонила від посади головного виконавчого директора Сема Альтмана.
З того часу компанія повернула Альтмана і знаходиться в процесі призначення нової ради директорів.
На додаток до тендерної пропозиції, OpenAI також обговорювала залучення нового фінансування, яке може оцінити компанію в ще більшу суму — понад $100 млрд.
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