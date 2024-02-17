OpenAI представив систему створення відео за допомогою штучного інтелекту (ШІ) Sora. Про це пише The Wall Street Journal.
17 лютого 2024, 16:00
OpenAI навчив штучний інтелект створювати відео з тексту
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OpenAI відкриває до неї доступ обмеженому колу дослідників та вчених, які виявлятимуть варіанти зловживання системою та нададуть рекомендації щодо боротьби з ним. Широкій публіці програма поки що не доступна.
Компанія заявила, що знає про можливість генерування дезінформації та безстороннього контенту за допомогою Sora.
За словами одного з експертів, на яких посилається WSJ, через подібні програми ускладнюється ситуація навколо так званих дипфейків — згенерованих за допомогою комп'ютера зображень і відео з нібито справжніми людьми.
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Джерело: Мінфін
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