OpenAI навчив штучний інтелект створювати відео з тексту

OpenAI представив систему створення відео за допомогою штучного інтелекту (ШІ) Sora. Про це пише The Wall Street Journal.

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OpenAI відкриває до неї доступ обмеженому колу дослідників та вчених, які виявлятимуть варіанти зловживання системою та нададуть рекомендації щодо боротьби з ним. Широкій публіці програма поки що не доступна.

Компанія заявила, що знає про можливість генерування дезінформації та безстороннього контенту за допомогою Sora.

За словами одного з експертів, на яких посилається WSJ, через подібні програми ускладнюється ситуація навколо так званих дипфейків — згенерованих за допомогою комп'ютера зображень і відео з нібито справжніми людьми.

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