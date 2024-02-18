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18 лютого 2024, 12:03

НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на $120 млн

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня зріс до $322,3 млн з $200,4 млн тижнем раніше. Про це свідчать дані регулятора.

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня зріс до $322,3 млн з $200,4 млн тижнем раніше.
Фото: Pixabay

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Такий результат забезпечений за рахунок збільшення продажу валюти з $201,2 млн до $322,6 млн, тоді як купівля залишилася мізерною і навіть знизилася з $0,8 млн до $0,3 млн.

Офіційний курс за минулий тиждень послабився з 37,6234 грн/$1 до $37,9719 грн/$1. На готівковому ринку за тиждень долар подорожчав із 38,20 грн/$1 до $38,44 грн/$1.

Як повідомлялося, за підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд з $3,55 у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні.

У грудні Міністерство фінансів залучило $5 млрд зовнішнього фінансування, що забезпечило зростання міжнародних резервів на 4,4% — до $40,5 млрд, що є другим в історії показником після липня 2023 року.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Strain
Strain
18 лютого 2024, 12:30
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Анонсируйте больше бездарных мобилизационных законов и тогда точно все будет «хорошо» с выводом средств с банков и покупкой валюты населением. Даже не смотря на ограничения по покупке.
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