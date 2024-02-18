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18 лютого 2024, 11:03

Місія МВФ й Україна розпочали переговори про третій перегляд програми EFF

17 лютого Місія МВФ та представники влади України розпочинають переговори щодо третього перегляду програми Extended Fund Facility (Механізму розширеного фінансування). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

17 лютого Місія МВФ та представники влади України розпочинають переговори щодо третього перегляду програми Extended Fund Facility (Механізму розширеного фінансування).
Фото: Pixabay

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Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також в онлайн-форматі.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, а також інших органів влади, відповідальних за політику у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Нагадаємо, що 14 грудня 2023 року Україна отримала третій транш фінансування на суму близько $900 мільйонів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в межах програми EFF.

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Джерело: Мінфін
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