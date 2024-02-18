Протягом минулої доби Збройні сили України знищили ще понад 1 тис окупантів та 11 танків. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 лютого 2024, 8:59
Втрати ворога за добу: ще понад тисяча окупантів та 11 танків
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Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу — близько 402430(+1080) осіб
- танків — 6487 (+11) од
- бойових броньованих машин — 12198 (+53) од
- артилерійських систем — 9709 (+40) од
- РСЗВ — 984 (+0) од
- засоби ППО — 674 (+3) од
- літаків — 335 (+3) од
- гелікоптерів — 325 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7449 (+36)
- крилаті ракети — 1898 (+2)
- кораблі /катери — 25 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12736 (+2) од
- спеціальна техніка / special equipment — 1540 (+7)
Джерело: Мінфін
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