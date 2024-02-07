В Румунії шахраї за допомогою deepfake «змусили» главу центробанку узяти участь у скамі

В Румунії шахраї використовуючи технологію deepfake вводять в оману людей, пропонуючи їм «легкі гроші». У мережі з'явилось чимало фейкових закликів від відомих персон, які радять інвестувати у сумнівні проєкти, серед них й глава центробанку Мугур Ісарексу. Про це пише intellinews.

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Шахраї за допомогою deepfake відтворили зображення Ісарексу та його голос й розповсюдили відео у мережі.

Після цього випадку, влада вирішила ухвалити закон про використання технології deepfake. Закон змусить тих, хто використовує технологію в художніх цілях, попереджати, що зображення та інформація не є справжніми, інакше їм загрожує штраф до 200 тис леїв (40 тис євро).

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