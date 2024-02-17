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17 лютого 2024, 14:03

Торік банки повернули 93,5% рефінансування НБУ

На 1 січня 2024 року заборгованість банків за кредитами рефінансування зменшилась на 35,66 млрд грн (-93,5%) порівняно з 1 січня 2023 року, коли 21 банк мав сумарно 38,15 млрд грн рефінансування НБУ. Про це пише FinClub.

На 1 січня 2024 року заборгованість банків за кредитами рефінансування зменшилась на 35,66 млрд грн (-93,5%) порівняно з 1 січня 2023 року, коли 21 банк мав сумарно 38,15 млрд грн рефінансування НБУ.

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Зазначається, що повністю за рефінансування розрахувалися 15 банків: «Укрексімбанк», «ПУМБ», «Сенс Банк», Банк «Кредит Дніпро», банк «Південний», «Укргазбанк», «Акордбанк», «Індустріалбанк», «Банк ¾», «ПроКредит Банк», «Перший інвестиційний банк», «Кристалбанк», «Мотор-Банк», банк «Український капітал», «Полтава-банк».

Сумарно ці банки повернули НБУ 33,72 млрд грн, зокрема найбільші суми припали на «Укрексімбанк» (-18,47 млрд грн), «ПУМБ» (-4,19 млрд грн) та «Сенс Банк» (-3,28 млрд грн).

«Ще 1,97 млрд грн повернули НБУ чотири банки, які все ще мають заборгованість перед регулятором: „Банк Альянс“ (борг 700 млн грн станом на 1 січня 2024 року), „МІБ“ (320 млн грн), „МетаБанк“ (167 млн грн), „Агропросперіс Банк“ (150 млн грн)», — йдеться у повідомленні.

При цьому ще два банки збільшили портфель отриманих від НБУ коштів: «Комінбанк» — на 1,6 млн грн (до 790,6 млн грн), банк «Львів» — на 29,94 млн грн (до 355 млн грн).

Заборгованість цих шести банків перед НБУ становить 2,48 млрд грн станом на 1 січня 2024 року.

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Джерело: Мінфін
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