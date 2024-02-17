Американський інвестор купує англійський футбольний куб Вест Бромвіч Альбіон

Інвестор з Флориди Шилен Патель, який займається медичними технологіями, купує англійський футбольний клуб «Вест Бромвіч Альбіон», який грає у чемпіоншипі. Про це пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанія Bilkul Football WBA LLC, контрольована Шиленом Пателем і його батьком Кіраном К. Пателем, придбає 87,8% акцій West Bromwich Albion Group Ltd. Умови угоди не розголошуються. З 2016 року «Вест Бромвіч Альбіон» належав китайському підприємцю Лаю Гочуану.

За незалежними оцінками, американський бізнесмен заплатив 30−35 млн фунтів стерлінгів за 87,8% клубу і погасить ще близько 30 млн фунтів його боргів.

Поглинання було схвалено Англійською футбольною лігою, і угода буде закрита наступного тижня, повідомили в клубі.

Шилен Патель заснував компанію Healthaxis Group, яка займається технологіями та послугами охорони здоров'я. Він був співвласником компанії Visionary Healthware Group, постачальника програмного забезпечення для електронних медичних карток, яку придбала CompuGroup Medical SE у 2010 році.

Шилен Патель також володіє міноритарним пакетом акцій команди Серії А «Болонья» з 2014 року.

«Вест Бромвіч Альбіон» посідає п'яте місце чемпіоншипі, що дає команді шанс на підвищення в класі до прибуткової Прем'єр-ліги.

При цьому у клубі непроста фінансова ситуація через борги, що накопичилися за китайського власника.

«ВБА» один раз вигравав чемпіонат Англії у далеких 1919−1920 роках та 5 разів був володарем кубка Англії й один раз виграв Суперкубок. Втім, останній здобуток команди датований 1968 роком.

Читайте також: Британский мільярдер Реткліфф купив 25% акцій «Манчестер Юнайтед»