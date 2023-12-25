Британский мільярдер Реткліфф купив 25% акцій «Манчестер Юнайтед»

Джим Реткліфф, британський бізнесмен і мільярдер, у неділю 24 грудня уклав угоду про купівлю 25% акцій «Манчестер Юнайтед», найуспішнішого футбольного клубу Англії. Про це пише Reuters.

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Нові перспективи для Юнайтед

Угода також передбачає, що група INEOS Реткліффа, яка виробляє нафтохімікати, пластмаси та інші товари, перейме на себе управління футбольними операціями клубу.

Шейх Катару Джасім Аль-Тані також розглядав можливість придбання клубу, але вийшов із процесу.

Ця угода завершує більш ніж річну невизначеність щодо майбутнього «Манчестер Юнайтед». Мажоритарні власники клубу, родина Глейзерів, заявили в листопаді 2022 року, що розглядають стратегічні варіанти, включаючи можливий продаж.

Глейзери зазнали жорсткої критики з боку вболівальників за те, що вони привели клуб до занепаду після того, як пішов легендарний Алекс Фергюсон у 2013 році.

Що планує Реткліфф

Реткліфф, який є уболівальником «Манчестер Юнайтед» з дитинства, заявив, що він «дуже радий» можливості очолити клуб. Він заявив, що потенціал команди не розкритий як на полі, так і у фінансовому секторі.

«Ми залучаємо глобальні знання, досвід і талант, щоб сприяти подальшому вдосконаленню клубу, а також надаючи кошти, призначені для майбутніх інвестицій в Олд Траффорд», — заявив 71 річний мільярдер.

Як зазначає видання, Реткліфф купив акції за ціною $33 за папір. Загальна вартість клубу оцінюється в $6,3 мільярда, включаючи борг. Реткліфф планує інвестувати $300 мільйонів у клуб протягом наступних двох років.

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Ці інвестиції, як очікується, будуть спрямовані на покращення команди, стадіону та інших інфраструктурних об'єктів клубу.

Прихід Реткліффа може означати новий початок для «Манчестер Юнайтед». Клуб не вигравав жодного трофею в Прем'єр-лізі з 2013 року, і його вболівальники давно вимагають змін.

Реткліфф має репутацію успішного бізнесмена, і він має досвід роботи у спорті. Він є власником футбольного клубу французької Ліги 1 «Ніцца» та співпрацює з Racing Club Abidjan з першої ліги Кот-д'Івуару.