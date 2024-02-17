У Європі традиційні банки вважають своїми найбільшими конкурентами фінтех-компанії — дослідження

Європейські банки називають необанки своїми найбільшими конкурентами на найближчі п’ять років. Про це пише FinTech Insider із посиланням на дослідження Economist Impact.

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Опитування показує, що європейські банки борються з конкуренцією з боку платформних гравців, небанківських установ та платіжних провайдерів, активно інвестуючи у фінтех-стартапи та власні цифрові банки.

Виявилося, що майже половина європейських банків (43%) інвестують у фінтех-стартапи, а третина (36%) створюють власний цифровий банк або фінтех-компанію з нуля.

Європейські банки мігрують основні банківські системи до публічної хмари та SaaS у більшій кількості, ніж їхні колеги в інших регіонах. П’ята частина (21%) європейських банків розглядають хмарні технології як стратегічний пріоритет, забезпечуючи гнучкість і безпеку своїх операцій, щоб витримати конкуренцію з більш спритними конкурентами.

ШІ також є ключовою частиною їхньої стратегії інвестування в технології, зокрема для покращення клієнтського досвіду та підтримки цифрового маркетингу. Три чверті (75%) європейських банкірів вважають, що генеруючий ШІ матиме значний вплив на банківський сектор.

Звіт показує, що європейські банки більш схильні розглядати необанки як найбільших конкурентів своїх компаній у найближчі п’ять років порівняно з іншими регіонами. Однак гравці платіжного ринку та постачальники технологій продовжують залишатися в центрі уваги, оскільки, за прогнозами європейських банків, нові гравці отримають найбільшу частку ринку саме у сфері платежів.

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