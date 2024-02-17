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17 лютого 2024, 10:05

У Європі традиційні банки вважають своїми найбільшими конкурентами фінтех-компанії — дослідження

Європейські банки називають необанки своїми найбільшими конкурентами на найближчі п’ять років. Про це пише FinTech Insider із посиланням на дослідження Economist Impact.

Європейські банки називають необанки своїми найбільшими конкурентами на найближчі п’ять років.
Фото: Pixabay

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Опитування показує, що європейські банки борються з конкуренцією з боку платформних гравців, небанківських установ та платіжних провайдерів, активно інвестуючи у фінтех-стартапи та власні цифрові банки.

Виявилося, що майже половина європейських банків (43%) інвестують у фінтех-стартапи, а третина (36%) створюють власний цифровий банк або фінтех-компанію з нуля.

Європейські банки мігрують основні банківські системи до публічної хмари та SaaS у більшій кількості, ніж їхні колеги в інших регіонах. П’ята частина (21%) європейських банків розглядають хмарні технології як стратегічний пріоритет, забезпечуючи гнучкість і безпеку своїх операцій, щоб витримати конкуренцію з більш спритними конкурентами.

ШІ також є ключовою частиною їхньої стратегії інвестування в технології, зокрема для покращення клієнтського досвіду та підтримки цифрового маркетингу. Три чверті (75%) європейських банкірів вважають, що генеруючий ШІ матиме значний вплив на банківський сектор.

Звіт показує, що європейські банки більш схильні розглядати необанки як найбільших конкурентів своїх компаній у найближчі п’ять років порівняно з іншими регіонами. Однак гравці платіжного ринку та постачальники технологій продовжують залишатися в центрі уваги, оскільки, за прогнозами європейських банків, нові гравці отримають найбільшу частку ринку саме у сфері платежів.

Читайте також: Журналісти пройшли верифікацію на біржі з фейковими документами, які генерує ШІ

Джерело: Мінфін
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