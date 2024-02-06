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6 лютого 2024, 19:07

Журналісти пройшли верифікацію на біржі з фейковими документами, які генерує ШІ

Штучний інтелект навчився генерувати фейкові документи. Журналісти сайту 404 Media змогли пройти з ними верифікацію на криптобіржі.

Штучний інтелект навчився генерувати фейкові документи.
Фото: 404 Media

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Журналісти протестували сервіс OnlyFake, який генерує фотографії паспортів та водійських посвідчень 26 країн. Вартість послуги — $15 за документ.

На сайті вказано, що згенеровані зображення не є підробними документами — вони нібито призначені лише для використання в кіно, ілюстраціях і шоу.

При цьому якість підробок висока — журналісти змогли пройти верифікацію на OKX, з фото Кіану Рівза, а користувачі Twitter запевняють, що за допомогою OnlyFake можна обійти KYC-перевірку на Kraken,Bybit,Huobi, PayPal та інших платіжних компаній, пише Na chasi.

Читайте також: Mastercard виявлятиме шахрайство за допомогою штучного інтелекту

Джерело: Мінфін
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