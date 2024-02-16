Coinbase показала інвесторам сильний звіт: акції криптобіржі зросли

У останньому кварталі Coinbase отримала чистий прибуток у розмірі $273 млн. За рік показник становив $95 млн за загального доходу $3,1 млрд. Про це повідомила компанія в листі інвесторам, пише ForkLog.

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Прибуток на акцію: $1.04 (очікувалось $0.01)

Виторг: $954 млн (очік. $818.9 млн)

Після публікації звіту, акції Coinbase ростуть — на момент написання новини приріст за день становить майже 16%. Протягом року папери зросли на 191%.

Нагадаємо, що Coinbase виступила кастодіаном практично для всіх спотових біржових біткоїн-фондів, які отримали схвалення SEC у січні. На тлі багатомільярдного припливу коштів за рахунок ETF у JPMorgan підвищили рейтинг біржі з «нижче середньоринкового» до «нейтрального».

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