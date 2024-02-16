Приватбанк зупинить платежі й роботу банкоматів вночі на 17 лютого

Приватбанк попередив про тимчасову зупинку платежів в ніч на суботу. Сервіси найбільшого українського банку не працюватимуть з 00:05 і до 04:05 години ранку, повідомляє пресслужба.

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У цей час також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали.

Перерву у роботі сервісів пояснили проведенням планових регламентних робіт процесингового центру, які покликані збільшити можливості та безпеку обробки операцій із платіжними картками.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин», — повідомили в банку.

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