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16 лютого 2024, 13:51

Нацбанк пропонує змінити порядок інкасації та перевезення коштів банками

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни щодо організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни щодо організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

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Це пов’язано зі змінами законодавства, що набрали чинності з 01 січня 2024 року.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

  • уточнити визначення окремих термінів;
  • врегулювати деякі питання, пов’язані із запровадженням використання гуртової тари для перевезення готівки (на палетах з коробками для банкнот, монет);
  • уточнити вимоги до порядку зберігання цінностей, які інкасатори банку та юридичної особи, що здійснює інкасацію кошів, можуть зберігати в сейфі нічного зберігання цінностей;
  • установити вимоги щодо облаштування панцерованого оперативного автотранспорту банків, здатного забезпечити перевезення гуртових партій готівки (на палетах);
  • уточнити вимоги щодо заповнення супровідного касового ордера до сумки з цінностями, у разі відсутності у ній іноземної валюти;
  • встановити для локацій банків, на яких здійснюється оброблення готівки на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки, вимоги щодо наявності боксу інкасації або спеціально відгородженої та обладнаної території, на якій здійснюється завантаження та розвантаження готівки з оперативного автотранспорту.

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Джерело: Мінфін
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