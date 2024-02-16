Узбекистан, який «полюбили» росіяни, готується заборонити банкам обслуговувати підсанкційних осіб

В Узбекистані ухвалили законопроєкт, поки у першому читанні, який заборонить банківські операції в країні для підсанкційних фізичних і юридичних осіб. Таким чином влада цієї країни намагається вберегти свою фінансову систему від вторинних санкцій. Про це пише The Moscow Times.

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Законопроєкт, який готували з урахуванням досвіду Чехії, Латвії та Естонії, що приєдналися до санкцій, наділяє додатковими повноваженнями Центробанк країни.

Узбекистан, який став одним із хабів так званого «паралельного імпорту» в росію та одним із головних напрямків «карткового туризму» російських громадян, у перший рік великої війни прийняв понад 300 тисяч росіян, з яких 60 тисяч відкрили банківські рахунки.

При цьому обсяг грошових переказів із рф до Узбекистану підскочив на 160%, до рекордних $14,5 млрд (за 2022 рік), а російські підприємці стали рекордсменами за кількістю відкритих у країні компаній.

Але після неодноразових візитів до Середньої Азії посадовців з ЄС і США банки Узбекистану посилили умови для росіян.

«Фактично законопроєкт, який ухвалюють, лише закріпить практику, що вже склалася: банки в Узбекистані вже не проводять транзакцій із санкційними особами», — заявив керівник практики «Санкційне право і комплаєнс» АБ КІАП Денис Примаков.

Адвокат і керуючий партнер МКА «Аронов і Партнери» Олександр Аронов додав, що останнім часом усі платежі між росією та Узбекистаном погано здійснюються.

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