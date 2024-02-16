В Узбекистані ухвалили законопроєкт, поки у першому читанні, який заборонить банківські операції в країні для підсанкційних фізичних і юридичних осіб. Таким чином влада цієї країни намагається вберегти свою фінансову систему від вторинних санкцій. Про це пише The Moscow Times.
Узбекистан, який «полюбили» росіяни, готується заборонити банкам обслуговувати підсанкційних осіб
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Законопроєкт, який готували з урахуванням досвіду Чехії, Латвії та Естонії, що приєдналися до санкцій, наділяє додатковими повноваженнями Центробанк країни.
Узбекистан, який став одним із хабів так званого «паралельного імпорту» в росію та одним із головних напрямків «карткового туризму» російських громадян, у перший рік великої війни прийняв понад 300 тисяч росіян, з яких 60 тисяч відкрили банківські рахунки.
При цьому обсяг грошових переказів із рф до Узбекистану підскочив на 160%, до рекордних $14,5 млрд (за 2022 рік), а російські підприємці стали рекордсменами за кількістю відкритих у країні компаній.
Але після неодноразових візитів до Середньої Азії посадовців з ЄС і США банки Узбекистану посилили умови для росіян.
«Фактично законопроєкт, який ухвалюють, лише закріпить практику, що вже склалася: банки в Узбекистані вже не проводять транзакцій із санкційними особами», — заявив керівник практики «Санкційне право і комплаєнс» АБ КІАП Денис Примаков.
Адвокат і керуючий партнер МКА «Аронов і Партнери» Олександр Аронов додав, що останнім часом усі платежі між росією та Узбекистаном погано здійснюються.
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