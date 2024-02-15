Пільгового оподаткування для операцій з криптовалютою не буде — Гетманцев

Голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив , що Верховна Рада не розглядатиме пропозицію запровадження пільгове оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з криптовалютою, підтриману Мінцифри.

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За його словами, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не змогла розробити якісний законопроєкт, тому дискусії у Комітеті тривають довкола альтернативного документу, внесеного депутатом від фракції «Слуга народу» Олександром Совою.

Гетманцев зауважив, що неврегульованими залишаються два ключових питання: регулятора ринку криптовалют та оподаткування.

«Якщо говорити про оподаткування, то я послідовний прихильник оподаткування віртуальних активів за повною аналогією із оподаткування прибутку від цінних паперів. Це також позиція МВФ, і думаю, ми від неї не відступимо. Тобто оподатковуємо за загальною ставкою, але оподатковуємо інвестиційний прибуток», — сказав Гетманцев.

Він нагадав, що формально зараз податок на дохід від продажу криптовалюти потрібно сплатити з усієї отриманої суми.

«Щодо органу, який повинен відповідати за регулювання цієї галузі, безперечно, сутнісно ближчою до цього є Національна комісія з цінних паперів. Але єдиною пересторогою є те, що інституційна спроможність цього органу залишається відверто низькою… З іншого боку Мінцифри, яке пропонується як регулятор, є більш ефективним, але за своєю природою менш відповідає регулюванню ринку крипти», — додав Гетманцев.

Нагадаємо

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували альтернативний проєкт закону № 10225−1 «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні», який підтримувало Мінцифри.

Правила оподаткування, які передбачає документ: