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15 лютого 2024, 19:33

Пільгового оподаткування для операцій з криптовалютою не буде — Гетманцев

Голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада не розглядатиме пропозицію запровадження пільгове оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з криптовалютою, підтриману Мінцифри.

Голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада не розглядатиме пропозицію запровадження пільгове оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з криптовалютою, підтриману Мінцифри.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа його словами, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не змогла розробити якісний законопроєкт, тому дискусії у Комітеті тривають довкола альтернативного документу, внесеного депутатом від фракції «Слуга народу» Олександром Совою.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не змогла розробити якісний законопроєкт, тому дискусії у Комітеті тривають довкола альтернативного документу, внесеного депутатом від фракції «Слуга народу» Олександром Совою.

Гетманцев зауважив, що неврегульованими залишаються два ключових питання: регулятора ринку криптовалют та оподаткування.

«Якщо говорити про оподаткування, то я послідовний прихильник оподаткування віртуальних активів за повною аналогією із оподаткування прибутку від цінних паперів. Це також позиція МВФ, і думаю, ми від неї не відступимо. Тобто оподатковуємо за загальною ставкою, але оподатковуємо інвестиційний прибуток», — сказав Гетманцев.

Він нагадав, що формально зараз податок на дохід від продажу криптовалюти потрібно сплатити з усієї отриманої суми.

«Щодо органу, який повинен відповідати за регулювання цієї галузі, безперечно, сутнісно ближчою до цього є Національна комісія з цінних паперів. Але єдиною пересторогою є те, що інституційна спроможність цього органу залишається відверто низькою… З іншого боку Мінцифри, яке пропонується як регулятор, є більш ефективним, але за своєю природою менш відповідає регулюванню ринку крипти», — додав Гетманцев.

Нагадаємо

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували альтернативний проєкт закону № 10225−1 «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні», який підтримувало Мінцифри.

Правила оподаткування, які передбачає документ:

  • 5% на доходи фізичних осіб упродовж перших трьох років, за ставкою 9% упродовж наступних п’яти років, після 8 років застосовується загальна ставка податку 18%;

  • операції з віртуальними активами для юридичних осіб звільняються від ПДВ, крім службових токенів, якими будуть токенізовані товари та послуги;

  • 18% на прибуток для провайдерів послуг;

  • з «Дія.City» можна обрати між 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал;

  • операції провайдерів послуг, пов’язаних з віртуальними активами звільняються від сплати ПДВ (за винятком консультаційних послуг).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+15
innapcholko
innapcholko
15 лютого 2024, 20:41
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А какой *** собирается светит крипту налоговой?
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Prya
Prya
15 лютого 2024, 20:53
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Https://minfin.com.ua/2024/02/12/121370262/
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0
innapcholko
innapcholko
15 лютого 2024, 20:56
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Так то понты
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0
Prya
Prya
15 лютого 2024, 21:22
#
Мне б так жить.
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+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
15 лютого 2024, 20:46
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Ну тоді не буде і податків :D Я крипту не тримаю, але маю здоровий глузд, якого явно бракує у Гетьманцева. Позорисько під назвою НКЦПФР потрібно розігнати. Там працюють абсолютно некомпетентні люди.
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