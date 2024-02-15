Упродовж 2023 року в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили. Це сталося переважно коштом українських біженців. Про це свідчать дані статистичного відомства країни, передає ЄП.
15 лютого 2024, 18:37
В Естонії завдяки українським біженцям зросли показники робочої сили
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Згідно з ними, за 2023 рік рівень працевлаштування не змінився і залишився на рівні 69,2%.
Кількість людей працездатного віку зросла на 25 600, в основному — коштом українців, які оформили в Естонії тимчасовий захист.
Безробіття становило 6,4%, при цьому кількість непрацевлаштованих зросла на 7500 осіб, порівняно з попереднім роком.
Також зросла зайнятість у сфері послуг та зменшилася у промисловості й будівництві.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі