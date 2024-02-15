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15 лютого 2024, 16:22

Berkshire Баффета скоротила частку в Apple і позбавилася акцій ще чотирьох компаній

Berkshire Hathaway у середу повідомила, що скоротила свою частку в Apple і продала акції чотирьох інших компаній. Ринки гадають, що може стати наступною великою інвестицією компанії, що належить Уоррену Баффету.

Berkshire Hathaway у середу повідомила, що скоротила свою частку в Apple і продала акції чотирьох інших компаній.

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Продаж акцій

У поданих у вівторок регулятору документах Berkshire перерахувала свої поточні позиції в акціях компаній, що торгуються у США, станом на кінець 2023 року.

Фірма повідомила про продаж 10 мільйонів акцій Apple у четвертому кварталі, в результаті чого у неї все ще залишилося трохи більше 905 мільйонів паперів техгіганта вартістю приблизно 174 мільярди доларів.

Інвестиційний конгломерат також позбавився акцій DR Horton, страховика Globe Life, страхової та інвестиційної компанії Markel та бразильського оператора кредитних карт StoneCo. Вартість цих паперів у портфелі Berkshire на кінець вересня становила понад $1 мільярд.

Читайте: Баффет засекретив свої покупки: які акції справді купив Berkshire

При цьому компанія Баффета збільшила частку в Chevron і продала частину акцій HP та медіакомпанії Paramount Global.

Berkshire також другий квартал поспіль отримала дозвіл Комісії з цінних паперів та бірж США на тимчасове нерозголошення інформації про одну або декілька своїх інвестицій.

Джерело: Мінфін
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