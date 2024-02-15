Німеччина стала замість Японії третьою за обсягом економікою у світі

Німеччина обігнала за обсягом економіки Японію, що займала раніше третє місце у світі за рівнем ВВП. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на дані уряду Японії.

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Згідно з цією статистикою, ВВП Японії в 2023 році досяг 4,2 трлн доларів США, продемонструвавши річне зростання 1,9%. Тим часом обсяг економіки ФРН у 2023 році дорівнював 4,5 трлн доларів США.

Проблеми економіки Японії

У четвертому кварталі минулого року ВВП Японії скоротився на 0,1%. Особливо сильно економіка азіатської країни постраждала від різкого падіння курсу національної валюти — єни.

Як попереджає головний економіст банківської групи Credit Agricole Такудзі Аїда, якого цитує Reuters, у Японії існує ризик, що в першому кварталі 2024 року обсяг економіки країни знову знизиться через уповільнення глобального зростання, слабкий внутрішній попит і наслідки того, що сталося на початку року на заході країни. землетрусу.

Слабке зростання економіки Німеччини

Тим часом Німеччина також бореться із кон'юнктурними проблемами. 2023 року обсяг її економіки скоротився на 0,3%. Цього року експерти прогнозують скромне зростання на рівні суттєво нижче одного відсотка.

На країні-експортері ФРН негативно позначаються геополітичні кризи — війна в Україні та ескалація конфлікту на Близькому Сході. Крім того, німецька економіка страждає внаслідок зростання цін на енергоносії.

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За прогнозом, представленим наприкінці січня експертами Німецького інституту економічних досліджень ifo, ВВП Німеччини за підсумками поточного року збільшиться на 0,7%. Для порівняння: наприкінці грудня 2023 року вони розраховували на зростання німецької економіки 0,9%.

Як заявив керівник відділу дослідження кон'юнктури Тімо Вольмерсхойзер, причиною погіршення прогнозу є жорсткі заходи економії, які розробляє уряд ФРН після рішення Федерального конституційного суду в листопаді 2023 року.

Тоді суд ухвалив, що уряд Німеччини не мав права направити на інші цілі незатребувані кредити у розмірі 60 млрд євро із спеціального додаткового фонду, створеного владою у 2021 році для ліквідації наслідків пандемії COVID-19.

Вольмерсхойзер нагадав, що узгоджений бюджетним комітетом бундестагу проєкт бюджету ФРН на поточний рік містить додаткові заходи для економії майже на 19 млрд євро. Це створить додаткове навантаження на компанії та домогосподарства та скоротить державні витрати, що негативно позначиться на кон'юнктурі.