Міністерство фінансів презентувало Матрицю Реформ. Що повинна виконати Україна

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 лютого 2024, 11:13

Міністерство фінансів презентувало Матрицю Реформ. Що повинна виконати Україна

14 лютого, під час засідання Керівного Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України, міністр фінансів Сергій Марченко у ролі співголови Платформи від України презентував Матрицю Реформ, повідомляє пресслужба відомства.

14 лютого, під час засідання Керівного Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України, міністр фінансів Сергій Марченко у ролі співголови Платформи від України презентував Матрицю Реформ, повідомляє пресслужба відомства.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо таке Матриця реформМатриця реформ — це аналітичний інструмент для ефективного прийняття рішень та управління процесом впровадження реформ.
Фото:mof.gov.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке Матриця реформ

Матриця реформ — це аналітичний інструмент для ефективного прийняття рішень та управління процесом впровадження реформ. Цей документ не є новим планом реформ і не створює нові зобов’язання. Він дозволить організувати внутрішню роботу Уряду у впровадженні заходів та політик, які вже сформовані у співпраці з партнерами.

Що вона передбачає

  • систематизацію всіх реформ та зобов’язань;
  • аналіз необхідних змін та планування їх впровадження;
  • здійснення постійного моніторингу, контролю стану виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах для своєчасного реагування;
  • підзвітність перед суспільством та перед міжнародними партнерами.

«Матриця реформ спрямована на посилення спроможностей у цьому напрямі. Це важливий інструмент комунікації з партнерами, парламентом, бізнесом та громадянами», — зазначив Марченко, а також додав, що стан та прогрес реформ буде відстежуватись в межах Координаційної платформи донорів України.

Що повинна виконати Україна

До кінця 2024 року Україна має виконати близько 230 умов та рекомендацій, передбачених у ключових документах співпраці. 69% — це рекомендації, а 31% — умови, пов'язані з отриманням фінансової допомоги. 55% всіх умов та рекомендацій є унікальними.

Марченко наголосив, що для ефективного впровадження всіх реформ необхідно провести оцінку їх вартості, впливу на економіку країни на основі підготовленої методики Світового Банку та визначити етапність впровадження.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Ranet
Ranet
15 лютого 2024, 11:41
#
Матрица обязательств и нежеланий.
Ничего не меняется, сц**о!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Aleesha, Criptor82 и 23 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами