Міністерство фінансів презентувало Матрицю Реформ. Що повинна виконати Україна

14 лютого, під час засідання Керівного Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України, міністр фінансів Сергій Марченко у ролі співголови Платформи від України презентував Матрицю Реформ, повідомляє пресслужба відомства.

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Що таке Матриця реформ

Матриця реформ — це аналітичний інструмент для ефективного прийняття рішень та управління процесом впровадження реформ. Цей документ не є новим планом реформ і не створює нові зобов’язання. Він дозволить організувати внутрішню роботу Уряду у впровадженні заходів та політик, які вже сформовані у співпраці з партнерами.

Що вона передбачає

систематизацію всіх реформ та зобов’язань;

аналіз необхідних змін та планування їх впровадження;

здійснення постійного моніторингу, контролю стану виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах для своєчасного реагування;

підзвітність перед суспільством та перед міжнародними партнерами.

«Матриця реформ спрямована на посилення спроможностей у цьому напрямі. Це важливий інструмент комунікації з партнерами, парламентом, бізнесом та громадянами», — зазначив Марченко, а також додав, що стан та прогрес реформ буде відстежуватись в межах Координаційної платформи донорів України.

Що повинна виконати Україна

До кінця 2024 року Україна має виконати близько 230 умов та рекомендацій, передбачених у ключових документах співпраці. 69% — це рекомендації, а 31% — умови, пов'язані з отриманням фінансової допомоги. 55% всіх умов та рекомендацій є унікальними.

Марченко наголосив, що для ефективного впровадження всіх реформ необхідно провести оцінку їх вартості, впливу на економіку країни на основі підготовленої методики Світового Банку та визначити етапність впровадження.