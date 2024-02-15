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15 лютого 2024, 10:05

 У січні, попри блокаду кордону, Україна найбільше експортувала товарів до Польщі

Україна найбільше експортувала товарів до Польщі (на $568 млн) у січні 2024 року, попри те, що в період з 4 до 17 січня польські фермери періодично блокували пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Дані опублікувала Державна митна служба.

Україна найбільше експортувала товарів до Польщі (на $568 млн) у січні 2024 року, попри те, що в період з 4 до 17 січня польські фермери періодично блокували пункти пропуску на українсько-польському кордоні.
Фото:depositphotos

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Експортні партнери України

До трійки найбільших експортних партнерів України у січні також увійшли Іспанія ($322 млн) та Китай ($305 млн). Загалом Україна експортувала товарів у перший місяць року на $3,4 млрд.

Основними позиціями українського експорту є продовольчі товари ($2,2 млрд), метали та вироби з них ($362 млн), мінеральні продукти ($312 млн).

Читайте також: Польські фермери оголосили про повну блокаду кордонів з 20 лютого

Україна імпортувала товарів на $5,1 млрд у січні, найбільше з Китаю ($1,1 млрд), Польщі ($568 млн) та Німеччини ($388 млн).

В основному це машини та обладнання ($1,9 млрд), продукція хімічної промисловості ($868 млн), продовольчі товари ($659 млн).

Товарообіг України за січень склав $8,5 млрд, що на 7% більше за показник січня 2023 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
15 лютого 2024, 10:21
#
На кожну шістку Путіна що перекриває кордон знайдеться залізничний состав що їде позв блокувальників без зупинки.
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