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15 лютого 2024, 9:37

Балі: іноземні туристи сплачуватимуть податок на в’їзд у розмірі $10

Іноземні туристи з 14 лютого повінни платити збір у розмірі 150 000 рупій (близько $9,6) для в'їзду на Балі, одного із найпопулярніших туристичних місць у світі. Про це пише BBC.

Іноземні туристи з 14 лютого повінни платити збір у розмірі 150 000 рупій (близько $9,6) для в'їзду на Балі, одного із найпопулярніших туристичних місць у світі.
Фото:depositphotos

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Що відомо про податок

Гроші від податку спрямують на захист довкілля та культури острова.

Податок сплачують іноземні туристи, які в'їжджають у провінцію з-за кордону чи інших частин країни, крім внутрішніх індонезійських туристів.

Балі відомий своїми незайманими пляжами та хвилями для серфінгу, а також красивими краєвидами.

За офіційними даними, з січня до листопада минулого року острів відвідали майже 4,8 млн туристів. Австралія була найбільшим джерелом іноземних туристів на Балі. Далі йдуть туристи з Індії, Китаю та Сінгапуру.

До пандемії туризм становив близько 60% річного ВВП Балі.

Останніми роками погана поведінка туристів на острові дратувала місцевих жителів.

У березні минулого року росіянина депортували з Балі після того, як той роздягся на горі Агунг, яка, на думку індуїстів, є домом богів. Раніше у 2021 році обурення також викликало поширення трихвилинного відео, на якому російська пара займається сексом на горі Батур — ще одному святому місці.

Також місцева влада заявила, що планує заборонити іноземним туристам користуватися мотоциклами після серії випадків порушення людьми правил дорожнього руху.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
financialGenius
financialGenius
15 лютого 2024, 9:56
#
Эти русо туристы как аборигены ведут себя везде
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
15 лютого 2024, 10:01
#
Потім 100 доларів. Турист завжди має платити
+
+10
Три літри
Три літри
15 лютого 2024, 10:23
#
Пхах, скільки було скиглення що до одноразової платні в 5 чи 7 євро за попередню верифікацію особи при в'їзді до ЄС.

А на Балі кожного разу треба буде віддати 10 і ніхто не підгорів через т. е.
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