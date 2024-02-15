Україна експортувала товарів на $36,1 млрд за 2023 рік, що на 18% менше за показник попереднього року. Імпорт в Україну зріс на 14,9% до $63,5 млрд у 2023 році. Про це йдеться в даних Держстату.
15 лютого 2024, 9:16
У 2023 році експорт впав до $36 млрд, імпорт зріс до 63,5 млрд грн — Держстат
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Негативне сальдо торговельного балансу становило $27,3 млрд. У 2022 році негативне сальдо — $11,1 млрд.
Товарообіг України за 2023 рік склав $99,8 млрд.
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Найбільше Україна експортувала зерно ($8,3 млрд, -8,8% порівняно з 2022 роком), жири та олії ($5,6 млрд, -5%).
Основні позиції імпорту — транспорт ($6,9 млрд, +33%), ядерні реактори, котли, машини ($5,3 млрд, +26%).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,57 (за 2022 рік — 0,80).
Джерело: Мінфін
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