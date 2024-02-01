Експорт ІТ-послуг з України у 2023 році скоротився на 8,4%

У 2023 році експорт українських IT-послуг склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році, коли він досяг рекордних $7,3 млрд. Про це свідчать дані НБУ , повідомляє AIN.UA.

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За 12 місяців минулого року експорт українських IT-послуг становив у середньому $560 млн на місяць, що на майже 9,3% менше, ніж у 2022 році.

Найбільше падіння експорту IT-послуг спостерігалося у першому кварталі 2023 року, коли він скоротився на 16,21% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Найнижчий показник у 2023 році був у зафіксований у вересні, коли становив $521 млн.

Загалом у 2023 році експорт IT-послуг майже у всіх місяцях був нижчим, ніж у 2022 році.

У 2023 році найбільший обсяг був зафіксований у грудні ($611 млн), але він все одно менший на 18% порівняно з груднем 2022 року, але на $47 млн більше, ніж у листопаді 2023 року.

Основними країнами-партнерами України традиційно залишаються США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль.

Згідно з дослідженням IT Research Ukraine, кількість ІТ фахівців в Україні у 2023 році зросла до 307 тисяч, що майже на 8% більше, ніж минулого року. Середня зарплата в IT становить $2630, що на $270 більше, ніж у 2022 році.

Частка ІТ у ВВП України складає 4,9%, а внесок ІТ-галузі до валової доданої вартості (ВДВ) — $5,5 млрд.