Ще чотири країни приєднались до Платформи донорів України. Обсяг допомоги — $5,5 млрд

До Координаційної Платформи донорів України приєдналися чотири країни з загальним обсягом запропонованої допомоги у $5,5 млрд. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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Що відомо

Новими країнами-членами стали Республіка Корея, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Чотири країни взяли на себе зобовʼязання виділити загалом понад $5,5 млрд на економічне відновлення та відбудову України.

Також сьогодні у ролі спостерігачів вперше доєднались до Платформи Данія, Іспанія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, йдеться у повідомленні.

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Завдання Координаційної Платформи донорів

Одним із основних завдань на поточний рік є підтримка фінансової стабільності України шляхом прямої бюджетної допомоги. За даними голови уряду, потреби у зовнішньому фінансуванні цьогоріч становлять $37 млрд.

У переліку завдань також — реалізувати принцип «Росія повинна заплатити».

Шмигаль наголосив на необхідності посилити зусилля та синхронізувати дії задля можливості використовувати заморожені російські активи на відновлення України.

Серед іншого планується продовжити розширення координаційної платформи шляхом залучення нових членів.

Нагадаємо

Координаційну Платформу створили у січні минулого року. Платформа обʼєднує країни G7 та ключові міжнародні організації: МВФ, Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ. Вона є основою для координації міжнародної донорської допомоги для України. Як зазначала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, донорська платформа допоможе Україні просувати реформи на шляху до ЄС.