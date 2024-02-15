Ще чотири країни приєднались до Платформи донорів України. Обсяг допомоги — $5,5 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 лютого 2024, 8:36

Ще чотири країни приєднались до Платформи донорів України. Обсяг допомоги — $5,5 млрд

До Координаційної Платформи донорів України приєдналися чотири країни з загальним обсягом запропонованої допомоги у $5,5 млрд. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

До Координаційної Платформи донорів України приєдналисячотири країни з загальним обсягом запропонованої допомоги у $5,5 млрд.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Новими країнами-членами стали Республіка Корея, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Чотири країни взяли на себе зобовʼязання виділити загалом понад $5,5 млрд на економічне відновлення та відбудову України.

Також сьогодні у ролі спостерігачів вперше доєднались до Платформи Данія, Іспанія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, йдеться у повідомленні.

Читайте також: МВФ відкрив трастовий фонд для підтримки економічних реформ в Україні

Завдання Координаційної Платформи донорів

Одним із основних завдань на поточний рік є підтримка фінансової стабільності України шляхом прямої бюджетної допомоги. За даними голови уряду, потреби у зовнішньому фінансуванні цьогоріч становлять $37 млрд.

У переліку завдань також — реалізувати принцип «Росія повинна заплатити».

Шмигаль наголосив на необхідності посилити зусилля та синхронізувати дії задля можливості використовувати заморожені російські активи на відновлення України.

Серед іншого планується продовжити розширення координаційної платформи шляхом залучення нових членів.

Нагадаємо

Координаційну Платформу створили у січні минулого року. Платформа обʼєднує країни G7 та ключові міжнародні організації: МВФ, Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ. Вона є основою для координації міжнародної донорської допомоги для України. Як зазначала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, донорська платформа допоможе Україні просувати реформи на шляху до ЄС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами